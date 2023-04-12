Допускали удар по Кремлю: в США планировали действия в случае четырех резких 'поворотов' в войне в Украине - NYT

В США планировали действия в случае четырех резких "поворотов" в войне в Украине. В этих сценариях, среди прочего, рассматривались удар Украины по Кремлю.

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Об этом свидетельствуют секретные разведывательные документы, которые есть в распоряжении The New York Times. Анализ, проведенный Разведывательным управлением Министерства обороны, описывает четыре сценария и то, как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Гипотетические сценарии включают смерть кремлевского диктатора Владимира Путина в России и президента Украины Владимира Зеленского, отстранение от руководства Вооруженными силами России и украинский удар по Кремлю.

В документе говорится, что война, скорее всего, останется затяжной. Но в нем описывается, как каждый сценарий потенциально может привести к эскалации в Украине, прекращению войны путем переговоров или не оказать существенного влияния на траекторию войны.

Этот документ – довольно типичный продукт, созданный спецслужбами. Он разработан, чтобы помочь военным, политикам или законодателям думать о возможных исходах крупных событий, когда они оценивают свои шансы.

Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Определяется широкий спектр потенциальных последствий. Это событие может привести к эскалации, поскольку Путин в ответ на протесты общественности начнет полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия. Или общественные страхи могут заставить его пойти на переговоры об урегулировании войны.

Администрацию президента США Джо Байдена особенно беспокоит возможный удар Украины по Москве, потому что это может спровоцировать резкую эскалацию со стороны России. Опасность такой атаки со стороны Украины – одна из причин, по которой Штаты не хотят предоставлять Киеву ракеты большей дальности.

Напомним, засекреченные военные документы, якобы подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением, на этой неделе попали в соцсети. В то же время их изменили в некоторых частях по сравнению с изначальным форматом, завысив западные оценки количества погибших воинов ВСУ и занизив оценки ликвидированных оккупантов.

В Офисе президента Украины отметили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

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