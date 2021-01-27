До 40 см снега и метели: синоптики предупредили о 'красном' уровне опасности в Украине на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 28 января, будет снежной, в некоторых регионах осадки будут очень сильными, возможна остановка движения транспорта и отключение электроэнергии.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, порывы ветра на юге страны будут достигать 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, на протяжение суток в Одесской и Николаевской области ожидаются очень интенсивные осадки в виде снега, высота которого будет достигать 30-40 см. Синоптики предупредили о сильных метелях, формировании снежных сугробов и налипании мокрого снега. Объявлен ІІІ уровень опасности (красный).

В Кировоградской области пойдет сильный мокрый снег (до 20-30 см), возможно налипание мокрого снега (ІІ уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях также ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега (до 10-15 см). В этих областях объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия приведут к нарушению и остановки движения транспорта, а также отключению электроэнергии в населенных пунктах.

Температура воздуха ночью снизится до 1-4 мороза, на востоке и крайнем юге до +5 +6. Днем ожидается от 1 до 3 мороза, в восточных и части южных областях +4 +8.

Погода в Киеве в четверг также будет снежной, ночью и днем от 0 до 2 мороза.

Отметим, что в ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом, в результате чего движение транспорта в городе было затруднено.

Тем временем в Киеве для борьбы с непогодой подготовили 544 единицы специальной техники.

Также Министерство образования и науки рекомендовало семи регионам Украины в период резкого ухудшения погодных условий быть готовыми перейти на дистанционную форму обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, что в феврале в Украине будут умеренные морозы и мало снега.