Киев ограничил въезд из-за надвигающегося снегопада

В четверг, 28 января, въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен из-за надвигающегося на столицу снегопада.

Такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте КГГА. В Патрульной полиции Украины уточнили, что ограничения начнут действовать уже с полуночи.

"По прогнозу синоптиков, 28 января ожидается ухудшение погодных условий в виде сильных снегопадов. В связи с этим, Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта с 6:30 28 января", – сказано в сообщении.

Отмечается, что меры призваны минимизировать возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Власти призвали водителей не пользоваться личными автомобилями во время снегопада и не парковать их на обочине дорог или в запрещенных местах, а водителей крупногабаритного транспорта – найти объездные маршруты.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде областей Украины в четверг объявлен красный уровень опасности из-за сильных снегопадов. Погодные условия могут привести к нарушению и остановке движения транспорта, а также отключению электроэнергии в населенных пунктах.

Напомним, что в Киеве для борьбы с непогодой подготовили 544 единицы специальной техники.