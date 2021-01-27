Синоптик рассказал, какая погода ждет Украину в феврале

В феврале в Украине скорее всего будут умеренные морозы и мало снега. Такая нетипичная погода связана с глобальным изменением климата на планете.

Прогноз озвучил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, пишет "Сегодня". Он добавил, что в последние годы февраль стал более теплым зимним месяцем, чем январь. Вместе с тем, даже несмотря на это, в некоторые периоды конца зимы все еще возможно кратковременное снижение температуры до -30 градусов.

"В Украине все больше проявляются тенденции глобального потепления, поэтому среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Это от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму – до +3 градусов", – рассказал синоптик.

Что касается осадков, то по словам Прокопенко, снег будет, но крайне мало. Так, за весь февраль его выпадет лишь 25-58 см. При этом самый низкий уровень снежного покрова будет наблюдаться на востоке Украины. Зато в горных районах Закарпатья и в горах временно оккупированного Крыма осадки достигнут предела средних многолетних значений – 73-110 см.

Подытоживая, Прокопенко уточнил, что количество снега может увеличиться в случае прихода в Украину циклонов со Средиземноморья. И вероятность этого довольно высока (особенно на юге).

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января в Украине задержится южный циклон, который спровоцирует сильные снегопады, местами дожди и ветер. Это, в свою очередь, приведет к осложнению движения на дорогах. Температура воздуха днем будет держаться на уровне 0-3 градусов мороза.