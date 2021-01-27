На Киев надвигается снегопад: на дороги выводят спецтехнику

В Киеве в среду, 27 января, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Вечером ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор", температура воздуха составит +1… -2 градуса. Уже 28 января возможны осадки. В течение дня похолодает – 0… -6 градусов.

До начала снегопада коммунальщики приступят к превентивной обработке дорог и тротуаров противогололедными реагентами. Для борьбы с непогодой подготовлено 544 единицы специальной техники.

"Киевавтодор" призывал водителей быть осторожными. Не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Отметим, что ухудшение погоды в Украине 26 января привело к обесточиванию более чем сотни населенных пунктов и образования заторов на дорогах. Такая метеоситуация сохранится и в течение 27-28 января, непогоде будет способствовать циклон.

Из-за этого в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на 27-29 января в Украине прогнозируют снег, а местами дождь. Синоптики рассказали, где именно в течение этих дней ожидаются осадки.