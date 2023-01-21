"Для Украины все могло быть гораздо хуже": Буданов рассказал о роли Монастырского в войне. Видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, погибший в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Денис Монастырский приложил много усилий, чтобы уберечь Украину от российских захватчиков. Без его самоотверженной работы в пользу государства все могло сложиться гораздо хуже.

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Об этом Буданов рассказал журналистам после прошедшей в "Украинском доме" в Киеве 21 января церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Броварах. Главный разведчик страны отметил, что для него гибель Монастырского – личная потеря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я имел очень дружеские отношения, прежде всего, с Денисом Анатольевичем. Пилотов не знал. Но господина Енина знал. Это огромная потеря для всего государства. Поверьте, если бы не Денис Анатольевич все могло быть абсолютно иначе, не в лучшую сторону. Он настоящий герой этого государства. Это огромная потеря для нас", – рассказал Буданов.

Напомним: 21 января Украина простилась с погибшими в авиакатастрофе в Броварах Киевской области. Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и сотрудниками МВД Украины состоялась в Киеве в Национальном центре "Украинский дом", а в Броварах в последний путь провели 5-летнюю Милану Пономаренко и ее маму Елену.

Церемонию прощания с руководителями МВД в "Украинском доме" посетили президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, также почтить память погибших пришли Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в день гибели глава МВД Денис Монастырский намеревался выйти на связь с участниками заседания Ставки Верховного Главнокомандующего из Полтавы. Последнее смс-сообщение он получил от министра в 08:07 18 января;

– музыкант Святослав Вакарчук и министр Денис Монастырский, погибший в авиакатастрофе в Броварах 18 января, были хорошими друзьями. Фронтмен группы "Океан Эльзы" вспомнил трогательную историю с политическим деятелем. Он рассказал, какой подарок получил от друга в день рождения.

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