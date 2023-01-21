''Один из самых трогательных подарков'': Вакарчук довел до слез историей с Монастырским

Музыкант Святослав Вакарчук и Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, погибший в авиакатастрофе в Броварах 18 января, были хорошими друзьями. Фронтмен группы "Океан Ельзи" вспомнил трогательную историю с политическим деятелем. Он рассказал, какой подарок получил от приятеля в день рождения.

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Новый пост Вакарчук разместил в Instagram. Он также опубликовал снимок с Монастырским. Певец подчеркнул, презент Дениса был одним из самых символичных и значимых за всю его жизнь. Погибший глава МВД вручил артисту детскую скрипку, которая уцелела в разбомбленной оккупантами школе в Харькове (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Когда встретились, он вынес маленький футляр, в котором была старенькая детская скрипка. Тогда же рассказал, что это скрипка из музыкальной школы в Харькове. Школы, которую разбомбили русские, а скрипка чудом уцелела. Откровенно, это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь", – написал под публикацией Святослав.

Вокалист назвал Монастырского смелым, честным и человечным, настоящим профессионалом и патриотом. По словам селебрити, последним сообщением, которое он получил от Дениса – был флаг Украины.

"Это большая потеря для государства", "Это нечестно, так не должно быть! Почему у нас отбирают самых лучших?", "Очень больно", "Плачу", "Очень тяжелая утрата для страны", "Не могу сдержать слез", "Очень жаль его", "Герои не умирают, вечная память", – украинцы оставили теплые слова под постом Вакарчука.

Как писал OBOZREVATEL, Тина Кароль в день катастрофы поделилась с аудиторией кадром с Денисом Монастырским, сказав, что она не может поверить в это горе. Певица посвятила ему трогательные слова.

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