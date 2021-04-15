Зеленский законом приравнял е-паспорта в Дії к бумажным

Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 апреля, подписал закон, который приравнивает украинские электронные паспорта, а также цифровые паспорта для выезда за границу к их физическим аналогам.

Речь идет законе №1368-ІХ, за который большинство парламентариев проголосовало 30 марта. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Отметим, что подписанный Зеленским документ вступает в силу 23 августа 2021 года.

В ОП отметили, что около 5 млн граждан Украины уже пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг Дія.

Закон, который подписал глава государства, закрепляет на законодательном уровне определения е-паспортов.

"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, почты; при приобретении товаров в магазине; для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", – указали в ОП.

При этом е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основными преимуществами пресс-служба назвала защищенность от подделок, простоту получения и удобство использования.

Добавим: цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда в временно оккупированные регионы страны и выезда из них.

Более детально о том, как получить электронный паспорт и где его можно использовать, читайте тут.

Напомним:

Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам.

В Минздраве анонсировали, что вскоре введут в действие электронный больничный, который сначала будет функционировать вместе с бумажным вариантом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина поднялась на 35-е место в рейтинге "Индекс паспортов" от компании Henley & Partners, которая помогает частным клиентам получить вид на жительство и гражданство.