Зеленський законом прирівняв е-паспорти в Дії до паперових

Президент Володимир Зеленський у четвер, 15 квітня, підписав закон, який прирівнює українські електронні паспорти, а також цифрові паспорти для виїзду за кордон до їхніх фізичних аналогів.

Ідеться закон №1368-ІХ, за який більшість парламентаріїв проголосувала 30 березня. Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Зазначимо, що підписаний Зеленським документ набирає чинності 23 серпня 2021 року.

В ОП зазначили, що близько 5 млн громадян України вже користуються електронними паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний застосунок порталу державних послуг Дія.

Закон, який підписав глава держави, закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспортів.

"Це дозволить використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування або банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, пошти; під час придбання товарів у магазині; для підтвердження особи на запит поліції і правоохоронних органів", – вказали в ОП.

Водночас е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт. Їхніми основними перевагами пресслужба назвала захищеність від підробок, простоту отримання та зручність використання.

Додамо: цифрові паспорти можна буде показувати на території України, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду в тимчасово окуповані регіони країни і виїзду з них.

Більш детально про те, як отримати електронний паспорт і де його можна використовувати, читайте тут.

Нагадаємо:

Україна – перша країна в світі, яка запустила цифрові паспорти й законодавчо прирівняла їх до звичайних документів.

У МОЗ анонсували, що незабаром введуть у дію електронний лікарняний, який спочатку буде функціонувати разом із паперовим варіантом.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Україна піднялася на 35-те місце в рейтингові "Індекс паспортів" від компанії Henley & Partners, яка допомагає приватним клієнтам отримати посвідку на проживання та громадянство.