Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что депортированные из временно захваченных территорий в Россию малолетние украинцы подвергаются телесному и психологическому наказаниям. Поводом ку "воспитательной работе" служат отказ исполнять слова гимна РФ и упоминания, что они – граждане Украины.

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Об этом омбудсмен рассказала в эфире национального телемарафона UA Разом. Те дети, которых удалось вернуть домой в их украинские семьи, рассказывают мрачные обстоятельства пребывания у так называемых опекунов.

"Во многом это зависело от того, где именно они находились. Некоторых наших детей били за то, что они вспоминали постоянно, что они украинцы, что отказывались петь российский гимн, отказывались вставать во время русского гимна, отказывались петь каждое утро "Россия, вперед" и так далее", – обозначила Герасимчук.

По ее словам, освобождённые из "патронатных семей" России украинские дети рассказывали, как их заставляли переписывать какие-то пропагандистские тексты, лишали прогулок, отнимали личные вещи. Дети, которые, несмотря на ранний возраст, прекрасно осознают, кто на самом деле враг, а кто – любящая семья, на себе ощутили "братскую любовь".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по интеграции Ирина Верещук обратилась к россиянам, которые усыновляют украинских детей, вывезенных насильно на территорию РФ. Она подчеркнула, что все "приемные родители" и "опекуны" рано или поздно будут отвечать за то, что сделали.

Так называемой детской омбудсменки РФ Мария Львова-Белова рассказала об усыновленном ею мальчике из Мариуполя. Российская чиновница, утверждает, что ребенок бегает за другими детьми с угрозами, распространенные роспропагандой.

"Конечно, я не могу сказать, что все проходит гладко и без труда. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем моска**нка", – рассказала военная преступница, которую с нетерпением ждут в Гааге.

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