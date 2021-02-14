Забужко развенчала российскую версию истории Дня святого Валентина

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Оксана Забужко

Святого Валентина считают покровителем влюбленных, потому что он был одним из первых, кто венчал неравные браки – людей из разных сословий.

Об этом на своей странице в Facebook 14 февраля рассказала писательница Оксана Забужко, процитировав объяснение предстоятеля Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука).

Писательница указала, что украинская "Википедия" дает неправильное описание истории Дня всех влюбленных и ссылается на российского католического священника Игоря Ковалевского.

Что пишет "Википедия" о празднике 14 февраля:

"В те дни в Римской империи проходили ежегодные празднества в честь богини Юноны – покровительницы влюбленных пар. Одной из традиций праздника было дарить друг другу записки с именами влюбленных. Христиане переняли этот обычай, записывая на открытках имена святых. Именно поэтому Святой Валентин стал покровителем влюбленных... Это – народная традиция, а не церковная".

Забужко отметила, что дважды перечитала это объяснение, "пока поверила, что там действительно такое написано".

"Почувствовали "разницу" между св. Валентином русского человека и св. Валентином здорового человека? Сложно русскому человеку смириться, что можно хоть в чем-то против кесаря ​​пойти, даже если этот человек – католический священник, – легче привлечь, ни в пять, ни в девять, "записочки Юноны", да не взбунтовать паству", – пошутила украинка.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Оболоне в Киеве на парковке одного из торговых центров ко Дню святого Валентина выстроили валентинку из автомобилей. Во флешмобе, образовавшем фигуру в форме сердца, участвовали 110 машин. Похожая акция прошла и в Одессе – там сердце создали из 20 автомобилей Mini Cooper.

О том, как Петр Порошенко, Максим Степанов, Владимир Гройсман и другие украинские политики поздравили любимых женщин в День Валентина, читайте по ссылке.

УкраинаДень святого ВалентинаИсториярелигияКатолическая церковьпраздникОксана ЗабужкоСвятослав Шевчук