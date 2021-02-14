Порошенко, Степанов и Гройсман: как украинские политики поздравили любимых в День святого Валентина

14 февраля во всем мире отмечают День всех влюбленных. Присоединились к празднованию и украинские политики, которые трогательно поздравили своих любимых.

OBOZREVATEL собрал поздравления таких украинских политиков: Петра Порошенко, Максима Степанова, Владимира Гройсмана, Олега Ляшко и других. Они чувственно признались своим вторым половинкам в любви на страницах социальных сетей.

Так, пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко опубликовал совместное фото с женой Мариной и сообщил, в чем их секрет идеальных отношений.

"И я не устаю повторять, что моя Марина – Женщина с большой буквы", – добавил политик в Instagram.

Также поздравил с праздником свою супругу министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он опубликовал фото жены и чувственно подписал его в соцсети.

"Любимая, ты вся моя жизнь", – написал в Facebook Степанов.

Показал совместное фото с супругой бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Влюбленные", – коротко подписал политик в Facebook.

Поздравил с Днем влюбленных свою супругу министр юстиции Украины и народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Малюська. Он сделал фотоколлаж, на котором изображена его жена и намекнул, что в командировке скучает за своей второй половинкой.

"Когда на носу День св. Валентина, а ты все еще в командировке", – написал политик.

Показал совместный снимок с женой и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он чувственно поздравил с Днем Валентина ее в соцсетях.

"Любите и будьте любимы", – сообщил в Facebook Ляшко.

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