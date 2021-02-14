В Киеве выстроили валентинку из 110 авто, Одесса показала "ответку". Видео

На Оболоне в Киеве на парковке одного из торговых центров ко Дню святого Валентина выстроили валентинку из автомобилей. Во флешмобе, образовавшем фигуру в форме сердца, участвовали 110 машин.

Похожая акция прошла и в Одессе – там сердце создали из 20 автомобилей Mini Cooper. "Всех с Днем святого Валентина! Любите, будьте любимы и всегда такими же креативными, активными и командными", – отметили организаторы киевской акции на странице Sunray Production в Instagram.

Видео обеих акций ко Дню влюбленных показали в Telegram-канале "Украина в шоке".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Петр Порошенко, Максим Степанов, Владимир Гройсман и другие украинские политики поздравили любимых женщин в День святого Валентина. В социальных сетях они трогательно признались своим вторым половинкам в любви.

Как известно, День святого Валентина является в большей степени народной традицией, нежели христианской. Так, в частности, католическая церковь 14 февраля официально чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия. Память же мученика Валентина является факультативной и отмечается на местном уровне в некоторых епархиях.