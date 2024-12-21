День испытаний: астрологиня предупредила о трудностях 21 декабря

После бурной и насыщенной недели наконец-то наступила суббота. Это был непростой период, полный стремительных перемен и импульсивных решений. Конец года – лучшее время, чтобы подвести итоги и сформулировать планы на следующие 12 месяцев.

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21 декабря многим придется пройти кармические уроки. Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астрологиня и нумерология Исита Гая.

Астрологиня советует в конце года сконцентрировать внимание на благодарности отпустить все обиды.

"Если вы на кого-то обижены, если вы с кем-то поссорились, просто напишите этому человеку письмо. Вы можете его не отправлять, сделайте это для себя, выразите все то, что вы не решаетесь озвучить", – предложила Исита Гая.

Эта практика поможет отпустить отрицательную энергию.

Суббота, 21 декабря, станет своеобразным днем подведения итогов. Вы будто будете сдавать личный экзамен. Астрологиня подчеркнула, что вы можете чувствовать, что Вселенная вас испытывает.

В этот день важно не врать – ни окружению, ни себе.

Это благоприятное время, чтобы подать милостыню, помочь нуждающимся. Отказывать в помощи не стоит. Попытайтесь сделать все, что в ваших силах – и добро вернется сторицей. Высшие силы будут наблюдать за вами – пройдете ли вы своего рода энергетическое испытание.

Это также день магии и вы можете провести разнообразные защитные ритуалы. К примеру, куклы-мотанки будут служить оберегом на весь следующий год.

"Вы можете работать с родовой системой – нарисовать или сплести дерево рода, потому что суббота соединяет роды. Когда мы работаем с родовой системой, мы помогаем всем украинцам, потому что у нас есть единственный род, и он должен быть сильным", – резюмировала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробный гороскоп до 22 декабря для всех знаков зодиака.

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