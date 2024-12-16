Большая удача или новые впечатления: гороскоп до 22 декабря для всех знаков зодиака

Овны могут рассчитывать на большую удачу во всех делах. Весы получат новые впечатления.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 22 декабря. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваше настроение на этой неделе будет на высоте, ведь дела начнут решаться почти сами собой. Вы будете активно двигаться вперед, знакомиться с новыми людьми и брать на себя больше обязанностей, которые будете выполнять с легкостью. Словом, жизнь начинает радовать вас приятными изменениями.

Телец

На этой неделе главным вашим ориентиром станет порядок и дисциплина. Придерживайтесь четких инструкций, даже если другие будут пытаться сбить вас с правильного пути. Ваша роль сейчас – быть верным буквоедом, точно и последовательно выполняющим свои обязанности, как хорошо слаженный часовой механизм.

Близнецы

Деньги начнут поступать отовсюду: зарплата, премии, возврат долгов или выгодные сделки, которые долго лежали без движения, теперь начнут приносить доход. Это идеальный момент для того, чтобы правильно распределить ресурсы и заложить основы для дальнейшего финансового благополучия.

Рак

Вы станете центром внимания. Люди будут объединяться вокруг вас ради общей цели, которая станет важной как для вас, так и для других. Вы вместе будете активно работать над всеми аспектами этой идеи, как строители, которые создают что-то большое и долговечное.

Лев

Неделя будет похожа на прогулку по парку. Ничего особенного вас не будет беспокоить, сложных задач не предвидится, а мелкие проблемы будут решаться быстро и без усилий. Наслаждайтесь спокойствием и легким течением жизни.

Дева

Вы сейчас уверенно будете двигаться к своей цели, не замечая никаких преград. Ваша смелость, решительность и способности станут вашими лучшими союзниками. На этой неделе вы сможете проявить себя с наилучшей стороны, демонстрируя миру всю многогранность своих талантов.

Весы

Неделя подарит вам возможности для путешествий и новых впечатлений. Это могут быть как короткие поездки, так и более длительные странствия, а возможно, даже несколько путешествий подряд. Готовьтесь к интересным открытиям и неожиданным поворотам, которые расширят ваши горизонты.

Скорпион

Ваша рабочая неделя может напоминать конвейер, где задачи появляются одна за другой без пауз и перерывов. Вы будете работать с утра до ночи, выполняя монотонную, но необходимую деятельность. И вы будете довольны тем, что дела идут по плану и приносят стабильность.

Стрелец

Торжества, к которым вы долго готовились, уже на пороге. Вы почувствуете волну предвкушения, словно ребенок перед праздником. Это могут быть семейные мероприятия, дни рождения или просто встречи с друзьями, наполненные теплом, радостью и сюрпризами. Наслаждайтесь каждым мгновением этого праздничного периода.

Козерог

Вы поймете, что ваши способности нуждаются в большем пространстве для реализации. Это побудит вас искать новые возможности, расширять горизонты и создавать условия, где ваш потенциал может проявиться во всей красе.

Водолей

Неделя обещает быть легкой, словно приятный бриз. Сложных проблем не предвидится, а все мелкие задачи будут решаться без особых усилий. Сейчас время наслаждаться гармонией и спокойствием, которое царит в вашей жизни.

Рыбы

На этой неделе к вам может прийти неожиданная финансовая прибыль, больше обычного. Вы, как казначей, будете тщательно планировать, как распределить эти средства: погасить долги, сделать выгодные инвестиции или направить на собственное развитие. Это отличный момент для закладки фундамента вашего будущего успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Исита Гая предполагает, что до конца 2024 года мир столкнется со стихийными бедствиями, такими как наводнения, паводки и потенциальные землетрясения.