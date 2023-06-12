Данилов призвал передать Медведеву смирительную рубашку после нового 'посягательства' Кремля на Киев

В Украине отреагировали на новые посягательства на Киев Кремля и лично заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщил, что попросил передать российскому чиновнику смирительную рубашку.

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Об этом он написал в своем Twitter. Он сопроводил твит изображением "подарка" для Медведева.

"Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать Медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей России", – отметил Данилов.

Напомним: Медведев в так называемый день России, который государство-террорист отмечает 12 июня, опубликовал фото Майдана Незалежности в Киеве, на котором дорисовал российский триколор.

"Майдан Незалежности. Скоро – площадь России", – лишь написал Медведев.

Помощник заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов также заявил, что Киев является "прямой целью" путинской войны.

"Дмитрий Медведев считает, что Киев – наша прямая цель. Это российский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!" – высказался еще один путинский приспешник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Кремле заявили, что диктатор Путин открыт к любым контактам, которые помогут ему добиваться целей России. По его словам, их достижению может способствовать не только война против Украины;

– также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что "коллективный Запад" ведет войну против России "по всем фронтам". Однако цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут выполнены".

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