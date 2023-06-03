"Открыт к контактам": в Кремле заявили, что Путин готов достигать целей РФ не только войной против Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диктатор открыт к любым контактам, которые помогут ему добиваться целей России. По его словам, их достижению может способствовать не только война против Украины.
Об этом Песков сказал журналисту Зарубину в эфире телеканала "Россия-1". Его заявление в субботу, 3 июня, распространили российские пропагандистские СМИ.
"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться целей РФ и иными средствами, чем спецоперация", – заявил Песков.
Ранее Песков заявлял, что "коллективный Запад" ведет войну против России "по всем фронтам". Однако цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут исполнены".
Он добавил, что российская сторона использует все возможные средства для обеспечения своих интересов в этой войне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор никогда не была заинтересована в мирных переговорах.
– Глава государства подчеркнул, что Москве был выгоден замороженный конфликт на Донбассе лишь для того, чтобы получить время для накопления войск и полной оккупации Украины.
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