'Открыт к контактам': в Кремле заявили, что Путин готов достигать целей РФ не только войной против Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диктатор открыт к любым контактам, которые помогут ему добиваться целей России. По его словам, их достижению может способствовать не только война против Украины.

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Об этом Песков сказал журналисту Зарубину в эфире телеканала "Россия-1". Его заявление в субботу, 3 июня, распространили российские пропагандистские СМИ.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться целей РФ и иными средствами, чем спецоперация", – заявил Песков.

Ранее Песков заявлял, что "коллективный Запад" ведет войну против России "по всем фронтам". Однако цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут исполнены".

Он добавил, что российская сторона использует все возможные средства для обеспечения своих интересов в этой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор никогда не была заинтересована в мирных переговорах.

– Глава государства подчеркнул, что Москве был выгоден замороженный конфликт на Донбассе лишь для того, чтобы получить время для накопления войск и полной оккупации Украины.

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