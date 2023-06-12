'Мы не остановимся': в России назвали захват Киева 'прямой целью СВО'

В стране-агрессоре России не прекращают мечтать о "Киеве за три дня", говоря, что якобы это российский город. Столицу Украины российские политики называют "прямой целью" путинской войны.

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Такое маразматическое объяснение дал Олег Осипов – помощник зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он прокомментировал, почему ранее его начальник выложил в сети снимок главной площади Киева, пририсовав на нем российский триколор.

Так, 12 июня Медведев решил поздравить россиян с днем РФ и опубликовал в своем Telegram-канале фото Майдана Незалежности в столице Украины.

Там на флагштоке сторонник войны разместил российский флаг и размечтался, что главный Майдан украинской столицы "скоро" будет называться "площадь России".

Комментируя его выходку, Осипов заявил, мол, Медведев считает Киев "российским" городом, а еще убежден, что "Москва его вернет".

"Считает, что Киев – наша прямая цель. Это российский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!" – высказался еще один путинский приспешник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом фоне пропагандистка Кремля Ольга Скабеева размечталась, чтобы армия Китая зашла на территорию РФ. Она надеется, что китайские солдаты помогли бы российским оккупантам в Белгородской области.

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