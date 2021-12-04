Данилов – об угрозе вторжения РФ: бороться будет все общество, у врага ноль шансов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что Украина не допустит повторения 2014 года. Он отметил, что отпор агрессору даст все общество.

Об этом Данилов заявил во время встречи с послом Швеции Тобиасом Тибергом 3 декабря, сообщается на сайте СНБО. Секретарь ведомства добавил, что у врага в данном случае нет никаких шансов.

"Они тут никогда не победят, их тут никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", – подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, залог победы не только в мощных войсках, но и в обычных гражданах, которое готово бороться.

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"У врага ноль шансов", – подытожил он.

Напомним, в конце ноября Данилов заявил, что угроза вторжения российских войск будет всегда, однако в случае полномасштабной атаки украинские военные готовы дать отпор России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о готовности НАТО усилить присутствие на "восточном фланге" в ответ на угрозу со стороны РФ.