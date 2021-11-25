Данилов – о возможном вторжении РФ: угроза будет всегда, но ВСУ готовы дать отпор

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину наши военные готовы дать отпор агрессору. Также он отметил, что угроза со стороны РФ будет всегда.

Об этом Данилов 25 ноября заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". По словам секретаря СНБО, упреки в том, что все пропало – не соответствуют действительности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Пока есть Россия, угроза с ее стороны есть всегда. Речь идет о прямом вторжении, для которого нужно, чтобы произошли определенные вещи. На сегодняшний день они не произошли. Упреки, что все пропало – не соответствуют действительности", – сказал Данилов.

Он также рассказал, что во время одного из совещаний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил президента Владимира Зеленского в том, что наши парни в бою не подведут.

Напомним, что ранее американцы предупредили о необычной военной активности России возле украинских границ, а именно – скоплении военной техники и солдат.

Как писал OBOZREVATEL, в Канаде рассматривают несколько вариантов военной помощи Украине. Речь идет о размещении военнослужащих, переброске истребителей или отправке корабля в Черное море.