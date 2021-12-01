НАТО усилит присутствие на 'восточном фланге' в случае агрессии РФ в Украине, – Блинкен

У США есть данные о разработках планов России против Украины. В случае агрессии, в НАТО готовы усиливать свой "восточный фланг".

Такое заявление 1 декабря сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, которую транслировал Reuters. Он отметил, что аналогичный сценарий Москвы наблюдался и в 2014 году.

По словам главы Госдепа, планы РФ включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри и крупномасштабные военные операции.

Блинкен добавил, что за последние недели наблюдается значительное увеличение российской пропаганды в социальных сетях. Такой же уровень наблюдался перед вторжением России в 2014 году.

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Ввиду этого, он заявил, что в НАТО готовы предпринимать меры против агрессора в случае активных действий, в частности, усиливать "восточный фланг".

Ранее OBOZREVATEL писал, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил Россию об экономических и политических последствиях, в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил о "постоянном приближении НАТО". Также, по его словам, "красной линией" являются "угрозы на территории Украины".