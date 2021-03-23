От осложнений COVID-19 умер 54-летний митрополит ПЦУ

В результате осложнений после коронавирусной болезни во вторник, 23 марта, умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский ПЦУ Антоний (Владислав Махота).

Церковнику было 54 года. Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.

В сообщении сказано, что митрополит был "заботливым архипастырем, самоотверженным тружеником на божьей ниве, искренним духовным наставником и молитвенником и светлым, добросердечным человеком".

Главное из биографии умершего от COVID-19 митрополита ПЦУ:

Махота родился 8 ноября 1966 года в селе Слатино Золочевского района Харьковской области. В 1991-м окончил Харьковский политехнический институт.

В священном сане – с 1991 года, с 1994 по 1995 год служил в Крымской епархии Московского Патриархата, далее перешел в УПЦ Киевского Патриархата.

С марта 1995 по июль 1996-го – настоятель собора святых Владимира и Ольги УПЦ КП в г. Симферополе, секретарь Крымской епархии.

С июля 1996-го, после пострижения в монашество и архиерейского рукоположения, нес служение епископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП.

В 1997 году был назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским УПЦ КП.

В 2004 году он был возведен в сан архиепископа, а в 2012-м – в сан митрополита. Также был заместителем председателя Синодальной Уставной комиссии ПЦУ.

Митрополит Антоний pomisna.info

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 23 марта, в Украине официально подтверждено 1 565 732 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 476 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2519 пациентов.

Коронавирусом в Одесской области заболели 1 122 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины. За минувшие сутки в Киеве заразились 1050 человек.