Від ускладнень COVID-19 помер 54-річний митрополит ПЦУ

Дар'я Дурова Суспільство 22:24, 23.03.2021 Оновлено: 23:10, 23.03.2021

Внаслідок ускладнень після коронавірусної хвороби у вівторок, 23 березня, помер митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський ПЦУ Антоній (Владислав Махота).

Церковнику було 54 роки. Про це повідомляється на сайті Православної церкви України.

У повідомленні вказано, що митрополит був "турботливим архіпастирем, самовідданим трудівником на божій ниві, щирим духовним наставником і молитовником і світлою, доброю людиною".

Головне з біографії померлого від COVID-19 митрополита ПЦУ:

  • Махота народився 8 листопада 1966 року в селі Слатине Золочівського району Харківської області. У 1991-му закінчив Харківський політехнічний інститут.

  • У священному сані – з 1991 року, з 1994-го по 1995 рік служив у Кримській єпархії Московського Патріархату, далі перейшов до УПЦ Київського Патріархату.

  • Із березня 1995-го до липня 1996-го – настоятель собору святих Володимира й Ольги УПЦ КП у Сімферополі, секретар Кримської єпархії.

  • З липня 1996-го, після постригу в чернецтво й архієрейського рукоположення, ніс служіння єпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП.

  • У 1997 році був призначений єпископом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським УПЦ КП.

  • У 2004 році він був зведений у сан архієпископа, а в 2012-му – в сан митрополита. Також був заступником голови Синодальної Статутної комісії ПЦУ.

Митрополит Антоній
pomisna.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 23 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 565 732 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 476 – виявлено за минулу добу. Госпіталізували 2519 пацієнтів.

На коронавірус в Одеській області захворіли 1122 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України. За минулу добу в Києві заразилися 1050 осіб.

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