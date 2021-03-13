Прививку от коронавируса сделали почти 50 тысяч украинцев: названы регионы-лидеры

В Украине за минувшие сутки, 12 марта, прививку от коронавируса сделали 9 304 человека.

С начала кампании вакцинации был привит 47 541 украинец. Все они получили только одну дозу, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего прививок вчера сделали в Киевской области – 690, Тернопольской – 570, Херсонской – 560, Днепропетровской – 550 и Донецкой области – 540.

За весь период вакцинации в Украине наибольшее количество привитых в Донецкой области – 4 654, меньше всего – в Черниговской области – 756 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одной из больниц Черновцов ни один врач не захотел сделать прививку от COVID-19. Еще в одном медучреждении вакцинировались всего три человека.