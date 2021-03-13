Коронавирусом в Украине заболели 13 тысяч за сутки, госпитализировали 4 тысячи человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро субботы, 13 марта, в Украине официально подтверждено 1 451 744 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 276 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 3 967 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 28 158человек (+243 за сутки), а 1 219 773​​​​​​​ пациента (+4 897 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Проведено тестирований за сутки – 99 270 (в частности методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1049 случаев;

  • Винницкая область – 933 случая;

  • Волынская область – 261 случай;

  • Днепропетровская область – 693 случая;

  • Донецкая область – 464 случая;

  • Житомирская область – 971 случай;

  • Закарпатская - 625 случаев;

  • Запорожская область – 345 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 719 случаев;

  • Киевская область – 913 случаев;

  • Кировоградская область – 84 случая;

  • Луганская область – 91 случай;

  • Львовская область – 879 случаев;

  • Николаевская область – 378 случаев;

  • Одесская область – 767 случаев;

  • Полтавская область – 244 случая;

  • Ривненская область – 380 случаев;

  • Сумская область – 275 случаев;

  • Тернопольская область – 399 случаев;

  • Харьковская область – 837 случаев;

  • Херсонская область – 84 случая;

  • Хмельницкая область – 605 случаев;

  • Черкасская область – 313 случаев;

  • Черновицкая область – 625 случаев;

  • Черниговская область – 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Скриншот.
УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов