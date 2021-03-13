Коронавирусом в Украине заболели 13 тысяч за сутки, госпитализировали 4 тысячи человек
По состоянию на утро субботы, 13 марта, в Украине официально подтверждено 1 451 744 случая коронавирусной инфекции. Из них 13 276 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 3 967 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 28 158человек (+243 за сутки), а 1 219 773 пациента (+4 897 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
Проведено тестирований за сутки – 99 270 (в частности методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1049 случаев;
Винницкая область – 933 случая;
Волынская область – 261 случай;
Днепропетровская область – 693 случая;
Донецкая область – 464 случая;
Житомирская область – 971 случай;
Закарпатская - 625 случаев;
Запорожская область – 345 случаев;
Ивано-Франковская область – 719 случаев;
Киевская область – 913 случаев;
Кировоградская область – 84 случая;
Луганская область – 91 случай;
Львовская область – 879 случаев;
Николаевская область – 378 случаев;
Одесская область – 767 случаев;
Полтавская область – 244 случая;
Ривненская область – 380 случаев;
Сумская область – 275 случаев;
Тернопольская область – 399 случаев;
Харьковская область – 837 случаев;
Херсонская область – 84 случая;
Хмельницкая область – 605 случаев;
Черкасская область – 313 случаев;
Черновицкая область – 625 случаев;
Черниговская область – 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.