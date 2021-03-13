В Ужгороде и Черновцах критическая ситуация с COVID-19: врачи рассказали, как ищут места для пациентов

В Ужгороде и Черновцах наблюдается тяжелая ситуация с COVID-19: в больницах не хватает свободных мест для инфицированных, а врачи отмечают рост количества тяжелых случаев и смертности.

О ситуации в регионах рассказали местные медики в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 12 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Семейный врач Виктор Петров из Ужгорода назвал ситуацию в городе сложной, в частности, из-за нехватки свободных мест в больницах.

"Сегодня мне не удалось положить пациентов в стационар, тех, которые требовали госпитализации. К несчастью, они сейчас находятся дома, на кислородных концентраторах. И слава богу, что удалось обеспечить их хотя бы этим необходимым оборудованием, чтобы они могли дышать", – рассказал медик. Он добавил, что речь идет о молодых людях.

Врач отметил, что утром 12 марта в городе было пять свободных больничных коек. Интенсивная терапия не справляется, сказал Петров.

В Черновцах, как рассказала врач скорой помощи Алиса Грищенкова, также достаточно сложная ситуация.

Она сообщила, что там количество больных растет, в том числе молодого возраста, также увеличивается количество летальных случаев. С койками, по словам врача, ситуация напряженная.

"Завтра мне на работу, а я не уверена, будет ли куда везти пациентов. Но... какие-то варианты, альтернативы мы ищем всегда", – сказала Грищенкова.

Она добавила, что не знает, это третья волна пандемии или отголоски второй. Также медик указала на несоблюдение карантина в городе. Массовые нарушения, в частности, наблюдались на праздник – 8 марта.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как писал OBOZREVATEL, горнолыжный курорт "Буковель" 12 марта решили закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области.

В этом регионе критическая ситуация с заполненностью коек для пациентов с коронавирусом. Ежедневно в городе госпитализируют 75-90 больных, а освобождается при этом лишь 25-30 мест, из-за чего COVID-отделения больниц переполнены.