Коронавирусом в Украине заболело рекордное количество детей за сутки

За минувшие сутки, 12 марта, коронавирусом в Украине заболели рекордное количество детей с начала 2021 года.

Так, заразились 710 несовершеннолетних. Также COVID-19 подтвердили у 382 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Предыдущий рекорд был установлен 11 марта – тогда заразились 649 детей. С начала этой недели выявлено 2579 случаев инфицирования среди несовершеннолетних.

Отметим, что дети, зараженные коронавирусом, переносят его гораздо легче, чем взрослые. У большинства из них наблюдаются легкие симптомы, характерные для обычного ОРЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в период пандемии коронавируса любые проявления респираторных заболеваний могут быть его признаком. Однако у детей естьхарактерные симптомы новой болезни.