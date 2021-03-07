В Минздраве спрогнозировали, когда COVID-19 пойдет на спад в "красных" областях

Из-за усиления карантина в трех областях красной зоны через 2-3 недели вспышка эпидемии коронавируса там должна пойти на спад.

Об этом OBOZREVATEL сказал главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына, комментируя соответствующие эпидемиологические усиления в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

"При условии соблюдения карантина как гражданами, так и субъектами предпринимательской деятельности в красных зонах через 2-3 недели заболеваемость должна уменьшиться. В общем эпидемическая кривая по острым вирусно-респираторным инфекциям, к которым относится и коронавирус, начинает идти на спад со второй половины марта, в апреле", – уточнил Родына.

В то же время, по его словам, рост эпидемии коронавируса в феврале-марте в Украине был достаточно прогнозируемым. В этот период как раз начинается обучение в школах и институтах и растет интенсивность общения людей после новогодне-рождественских праздников. И если ориентироваться на прошлогодние графики, то спад заболевания возможен с начала апреля.

Между прочим, в Минздраве отметили, что благодаря усилению карантина на Ивано-Франковщине, вспышку коронавируса там удалось стабилизировать. Ожидается также стабилизация эпидемии в других регионах красной зоны, где уже усилили карантин – Житомирщине и Буковине. Скорее всего, строгие ограничения введут в Закарпатской, Винницкой и Николаевской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине подтвердился факт наличия британского штамма COVID-19. Он быстрее передается от человека к человеку. Это одна из причин вспышки болезни в западных областях Украины.