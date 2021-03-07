Коронавирус в Украине заболели еще более 7 тыс. человек: статистика в областях

В Украине заражения коронавирусом подтвердили в 7167 граждан в сутки, среди новых больных – 466 детей и 172 медработника. На утро 7 марта общее количество случаев составляет 1 401 228.

Из них COVID-19 унес жизни 27 022 человек (+103), вместе с тем 1 196 520 украинцев побороли болезнь (+2147). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано за сутки в Житомирской области – 747, Львовской – 601, Винницкой – 587, Ивано-Франковской – 543 и Закарпатской – 503. Также были госпитализированы еще 3956 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 432 случая;

Винницкая область – 587 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 362 случая;

Донецкая область – 217 случаев;

Житомирская область – 747 случаев;

Закарпатская область – 503 случая;

Запорожская область – 82 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 366 случаев;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 601 случай;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 356 случаев;

Полтавская область – 120 случаев;

Ривненская область – 89 случаев;

Сумская область – 127 случаев;

Тернопольская область – 256 случаев;

Харьковская область – 362 случая;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 361 случай;

Черкасская область – 94 случая;

Черновицкая область – 441 случай;

Черниговская область – 109 случаев.

Традиционно, в официальной статистике не указана информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В течение суток в Украине провели 46 304 тестирования – 24 868 методом ПЦР и 3927 методом ИФА, а также 17 509 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 7 126 226 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список регионов в различных карантинных зонах. Так, Киев с "желтой" зоны перенесли в "оранжевую".