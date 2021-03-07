Коронавирус в Украине заболели еще более 7 тыс. человек: статистика в областях
В Украине заражения коронавирусом подтвердили в 7167 граждан в сутки, среди новых больных – 466 детей и 172 медработника. На утро 7 марта общее количество случаев составляет 1 401 228.
Из них COVID-19 унес жизни 27 022 человек (+103), вместе с тем 1 196 520 украинцев побороли болезнь (+2147). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано за сутки в Житомирской области – 747, Львовской – 601, Винницкой – 587, Ивано-Франковской – 543 и Закарпатской – 503. Также были госпитализированы еще 3956 больных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 432 случая;
Винницкая область – 587 случаев;
Волынская область – 129 случаев;
Днепропетровская область – 362 случая;
Донецкая область – 217 случаев;
Житомирская область – 747 случаев;
Закарпатская область – 503 случая;
Запорожская область – 82 случая;
Ивано-Франковская область – 543 случая;
Киевская область – 366 случаев;
Кировоградская область – 46 случаев;
Луганская область – 18 случаев;
Львовская область – 601 случай;
Николаевская область – 184 случая;
Одесская область – 356 случаев;
Полтавская область – 120 случаев;
Ривненская область – 89 случаев;
Сумская область – 127 случаев;
Тернопольская область – 256 случаев;
Харьковская область – 362 случая;
Херсонская область – 35 случаев;
Хмельницкая область – 361 случай;
Черкасская область – 94 случая;
Черновицкая область – 441 случай;
Черниговская область – 109 случаев.
Традиционно, в официальной статистике не указана информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В течение суток в Украине провели 46 304 тестирования – 24 868 методом ПЦР и 3927 методом ИФА, а также 17 509 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии – 7 126 226 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список регионов в различных карантинных зонах. Так, Киев с "желтой" зоны перенесли в "оранжевую".
Ведущий инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская отметила, что в Украине стало много внезапных смертей от последствий коронавируса. По ее словам, COVID-19 не исчезнет из жизни людей.
В то же время врач предположила, что ослабление пандемии коронавируса должно начаться не ранее 2022 года.