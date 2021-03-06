В Украине обновили карантинные зоны: кто попал в "оранжевый" список
Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список областей в разных карантинных зонах. Так, Киев из "желтой" зоны перенесли в "оранжевую".
Кроме того, в "красную" зону добавили еще несколько областей. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Регионы, которые попали в "красную" зону:
Житомирская область
Ивано-Франковская область
Черновицкая область
Закарпатская область
Регионы, которые попали в "оранжевую" зону:
Киевская область
Винницкая область
Донецкая область
Запорожская область
Львовская область
Николаевская область
Сумская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Отметим, что остальные регионы по-прежнему остались в желтой зоне.
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