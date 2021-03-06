В Украине обновили карантинные зоны: кто попал в 'оранжевый' список

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список областей в разных карантинных зонах. Так, Киев из "желтой" зоны перенесли в "оранжевую".

Кроме того, в "красную" зону добавили еще несколько областей. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Регионы, которые попали в "красную" зону:

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Черновицкая область

Закарпатская область

Регионы, которые попали в "оранжевую" зону:

Киевская область

Винницкая область

Донецкая область

Запорожская область

Львовская область

Николаевская область

Сумская область

Тернопольская область

Хмельницкая область

Отметим, что остальные регионы по-прежнему остались в желтой зоне.

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