Голубовская: против штамма коронавируса, способного уклоняться от иммунитета, вакцина может не сработать

В США, в штате Миннесота, впервые обнаружили высокозаразный бразильский штамм коронавируса – Brazil P1, способный уклоняться от иммунной системы человека, из-за чего вакцина может не сработать.

Об этом со ссылкой на Medscape сообщила врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook. Ранее ученые заявляли о существовании британской и южноафриканской вариации возбудителя COVID-19.

По словам Голубовской, пока нет четких данных, что два последних штамма вызывают более тяжелые формы заболевания.

"...однако Р1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма. Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19", – сказала эксперт.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), бразильский вариант коронавируса может являться причиной резкого увеличения числа случаев заболевания в бразильском городе Манаус и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки, уточнила Голубовская.

"Вчера почему-то обсуждали слова эксперта ВОЗ, который сказал, что вакцинация не предотвратит распространение вируса и имеет больше индивидуальное значение. Хотя я об этом давно уже говорила в своих интервью", – сказала она.

Ранее врач-инфекционист информировала о том, что вакцина от коронавируса будет действовать наподобие прививок от гриппа, предотвращая тяжелые формы заболевания, но иммунитет от возбудителя не будет пожизненным.

Как сообщил OBOZREVATEL, по мнению Голубовской, украинцы боятся вакцинироваться против COVID-19 из-за недоверия к государственным институтам.