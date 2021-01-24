Голубовская объяснила страх украинцев перед вакцинацией против COVID-19

Врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская считает, что украинцы боятся вакцинироваться против COVID-19 из-за недоверия государственным институтам.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой", трансляция программы доступна на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Люди считают, что привезут не ту вакцину. Вот сколько можно выдерживать эти бесконечные скандалы, что какие-то вакцини поступают в регионы просроченными, где-то была нарушена холодовая цепь. Такого не должно быть. Я считаю, что это (страх перед вакцинацией. – Ред.) от недостатка доверия", – отметила специалист.

Также по словам Голубовской, на сегодня еще не известно:

полностью ли защищают антитела, вводимые с дозой вакцины, от инфицирования другим штаммом коронавируса;

какой титр антител является защитным;

сколько времени длиться иммунитет после вакцинации.

"Поэтому я бы не концентрировалась на процентах эффективности вакцины. Реально об этом будет известно только после всех кампаний. Но мне, как и всем украинцам, обидно, что мы оказываемся где-то в хвосте стран, которые уже начали вакцинацию", – отметила она.

Врач говорит, что коронавирус, вероятнее всего, так и останется сезонным заболеванием. А в таком случае иммунизацию нужно проводить вовремя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Ольга Голубовская заявила, что Украина должна сама производить вакцину против коронавируса, а не быть заложником политической ситуации.