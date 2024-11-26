Что подарить на День святого Николая: идеи для детей и взрослых

Вы, возможно, еще не привыкли к новой дате, но День Святого Николая уже стучится в нашу дверь – он настанет 6 декабря. И пора готовить праздничные подарки как маленьким так и взрослым членам семьи.

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Каждый год попытки придумать что-то интересное и приятное превращаются в настоящее испытание. OBOZ.UA поможет с идеями подарков на Николая для всех и каждого.

Свет и тепло

Поскольку из-за российских варварских атак на энергосистему Украины, мы снова столкнулись с отключениями электроэнергии, разные гаджеты и вещи, которые помогут пройти через эти периоды легче и приятнее очень актуальны. Это могут быть:

осветительные приборы на батарейках – фонарики, гирлянды и т.п.;

свечи, в том числе ароматические;

газовая горелка с баллоном;

термобелье;

повербанк;

генератор или аккумулятор;

плед;

теплая пижама или халат;

грелка для рук и ног.

Творческие подарки для детей

Поскольку любимые гаджеты в периоды отключений могут разряжаться, снова весьма актуальны подарки, которые побуждают детей заняться творчеством. Итак, под подушку можно положить:

карандаши, фломастеры или краски и бумагу для рисования;

конструкторы;

настольные игры и пазлы;

пластилин, полимерную глину или другие материалы для лепки;

схемы для рисования или вышивания;

материалы для скрапбукинга и декупажа;

наборы для самостоятельных химических и физических опытов;

наклейки и временные татуировки;

3D ручки.

Подарки для взрослых

Поскольку подарок на Николая должен быть достаточно компактным, чтобы поместиться под подушку, выбирать придется из небольших предметов. Попытайтесь обратить внимание на то, что приносит большую радость. И не забудьте о красивой упаковке! Вот из чего можно выбрать:

подарочные сертификаты на покупки или услуги;

массажеры;

книги;

билеты на культурные события;

наборы вкусностей – чая, кофе, сладостей и т.п.;

адвент-календарь с сюрпризами на каждый день до самого Рождества;

абонемент на интересные занятия – лекции, концерты, спортивные события, что угодно, что понравится получателю подарков;

косметика и духи;

вышитая сорочка;

теплые перчатки.

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