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Что подарить на День святого Николая: идеи для детей и взрослых

Юлия Потерянко
Общество
2 минуты
1,4 т.
Что подарить на День святого Николая: идеи для детей и взрослых

Вы, возможно, еще не привыкли к новой дате, но День Святого Николая уже стучится в нашу дверь – он настанет 6 декабря. И пора готовить праздничные подарки как маленьким так и взрослым членам семьи.

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Каждый год попытки придумать что-то интересное и приятное превращаются в настоящее испытание. OBOZ.UA поможет с идеями подарков на Николая для всех и каждого.

Свет и тепло

Что подарить на День святого Николая: идеи для детей и взрослых

Поскольку из-за российских варварских атак на энергосистему Украины, мы снова столкнулись с отключениями электроэнергии, разные гаджеты и вещи, которые помогут пройти через эти периоды легче и приятнее очень актуальны. Это могут быть:

  • осветительные приборы на батарейках – фонарики, гирлянды и т.п.;
  • свечи, в том числе ароматические;
  • газовая горелка с баллоном;
  • термобелье;
  • повербанк;
  • генератор или аккумулятор;
  • плед;
  • теплая пижама или халат;
  • грелка для рук и ног.

Творческие подарки для детей

Что подарить на День святого Николая: идеи для детей и взрослых

Поскольку любимые гаджеты в периоды отключений могут разряжаться, снова весьма актуальны подарки, которые побуждают детей заняться творчеством. Итак, под подушку можно положить:

  • карандаши, фломастеры или краски и бумагу для рисования;
  • конструкторы;
  • настольные игры и пазлы;
  • пластилин, полимерную глину или другие материалы для лепки;
  • схемы для рисования или вышивания;
  • материалы для скрапбукинга и декупажа;
  • наборы для самостоятельных химических и физических опытов;
  • наклейки и временные татуировки;
  • 3D ручки.

Подарки для взрослых

Что подарить на День святого Николая: идеи для детей и взрослых

Поскольку подарок на Николая должен быть достаточно компактным, чтобы поместиться под подушку, выбирать придется из небольших предметов. Попытайтесь обратить внимание на то, что приносит большую радость. И не забудьте о красивой упаковке! Вот из чего можно выбрать:

  • подарочные сертификаты на покупки или услуги;
  • массажеры;
  • книги;
  • билеты на культурные события;
  • наборы вкусностей – чая, кофе, сладостей и т.п.;
  • адвент-календарь с сюрпризами на каждый день до самого Рождества;
  • абонемент на интересные занятия – лекции, концерты, спортивные события, что угодно, что понравится получателю подарков;
  • косметика и духи;
  • вышитая сорочка;
  • теплые перчатки.

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