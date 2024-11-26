Что подарить на День святого Николая: идеи для детей и взрослых
Вы, возможно, еще не привыкли к новой дате, но День Святого Николая уже стучится в нашу дверь – он настанет 6 декабря. И пора готовить праздничные подарки как маленьким так и взрослым членам семьи.
Каждый год попытки придумать что-то интересное и приятное превращаются в настоящее испытание. OBOZ.UA поможет с идеями подарков на Николая для всех и каждого.
Свет и тепло
Поскольку из-за российских варварских атак на энергосистему Украины, мы снова столкнулись с отключениями электроэнергии, разные гаджеты и вещи, которые помогут пройти через эти периоды легче и приятнее очень актуальны. Это могут быть:
- осветительные приборы на батарейках – фонарики, гирлянды и т.п.;
- свечи, в том числе ароматические;
- газовая горелка с баллоном;
- термобелье;
- повербанк;
- генератор или аккумулятор;
- плед;
- теплая пижама или халат;
- грелка для рук и ног.
Творческие подарки для детей
Поскольку любимые гаджеты в периоды отключений могут разряжаться, снова весьма актуальны подарки, которые побуждают детей заняться творчеством. Итак, под подушку можно положить:
- карандаши, фломастеры или краски и бумагу для рисования;
- конструкторы;
- настольные игры и пазлы;
- пластилин, полимерную глину или другие материалы для лепки;
- схемы для рисования или вышивания;
- материалы для скрапбукинга и декупажа;
- наборы для самостоятельных химических и физических опытов;
- наклейки и временные татуировки;
- 3D ручки.
Подарки для взрослых
Поскольку подарок на Николая должен быть достаточно компактным, чтобы поместиться под подушку, выбирать придется из небольших предметов. Попытайтесь обратить внимание на то, что приносит большую радость. И не забудьте о красивой упаковке! Вот из чего можно выбрать:
- подарочные сертификаты на покупки или услуги;
- массажеры;
- книги;
- билеты на культурные события;
- наборы вкусностей – чая, кофе, сладостей и т.п.;
- адвент-календарь с сюрпризами на каждый день до самого Рождества;
- абонемент на интересные занятия – лекции, концерты, спортивные события, что угодно, что понравится получателю подарков;
- косметика и духи;
- вышитая сорочка;
- теплые перчатки.
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