Что нельзя дарить на Новый год: антирейтинг

По восточному календарю 2025-й будет годом Змеи, который символизирует мудрость, хитрость и проницательность. Вскоре наступит один из лучших предпраздничных периодов – время выбирать подарки для друзей, коллег, родных и знакомых. Конечно, следует избегать презентов, которые могут показаться оскорбительными или неуместными. Многие обращают внимание и на предрассудки. К примеру, издавна считалось, что лучше не дарить часы или острые предметы.

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OBOZ.UA рассказывает, что не стоит дарить на Новый год и какие существуют народные суеверия по этому поводу. На самом деле, важно выбирать и дарить вещи с добрым сердцем и искренними намерениями – тогда никакие негативные приметы на вас не подействуют.

Острые предметы

Есть поверье, согласно которому ножи, вилки, ножницы, иглы и другие колюче-режущие предметы дарить не стоит. В первую очередь потому, что они символизируют агрессию. В восточной культуре есть суеверие, будто острые предметы притягивают неприятности и могут принести в дом беды, конфликты и проблемы.

Черные или слишком темные вещи

Символ года тяготеет к теплым и естественным оттенкам. Конечно, темные цвета бывают стильными и изысканными, но эксперты по технике фэншуй говорят, что черный цвет может символизировать холод и депрессию. Такой подарок может испортить гармонию в следующем году. Также не следует дарить изделия из змеиной кожи и имитации под нее.

Синтетические или низкокачественные материалы

Змея – существо утонченное. Быстро изнашивающиеся дешевые вещи могут оскорбить символ года, говорят эзотерики. Да и по практическим соображениям лучше приобрести что-нибудь из натуральных, качественных материалов, например, шелк, дерево или керамику.

Подарки для похудения или фитнеса

Фитнес-браслет, казалось бы, может быть великолепной и полезной идеей для подарка. Но по правилам этикета лучше не дарить гаджеты или предметы, связанные с потерей веса, фитнесом или диетой, особенно если вы не уверены, что человек оценят такой жест. Такие подарки быть оскорбительными.

Товары для уборки

Есть люди, которые действительно ценят практические вещи – для них новая швабра или качественное моющее средство будут полезны и уместны. Однако другие могут решить, что вы намекаете на беспорядок в их доме.

Подарки, требующие ухода

С осторожностью следует дарить то, что нуждается в постоянном уходе и обслуживании, особенно если человек ведет активный образ жизни и может просто не иметь времени на дополнительные заботы. В эту категорию входят, например, комнатные растения, домашние животные.

Неуместно дорогой подарок

Слишком дорогие подарки, особенно сделанные не самым близким человеком, могут вызвать у получателя дискомфорт или чувство долга ответить взаимностью. Следует прежде всего задуматься, оценят ли этот жест. Не у всех есть деньги на такой же дорогой презент. Учитывайте финансовое состояние получателя и характер отношений.

Подарки со скрытыми затратами

Есть отдельная категория подарков, предусматривающих скрытые расходы. Так хороший жест может превратиться в дополнительное бремя. Эта категория включает подписки на сервисы или услуги, за которые затем дополнительно ежемесячно придется доплачивать. Такой подарок может оказаться обременительным.

Кошелек

Снова переходим к категории предрассудков. Пустые кошельки дарить не советуют, чтобы не навлечь затруднения. Если уж дарите кошелек, то внутри обязательно должна быть какая-нибудь купюра или монета. В народе есть поверье, согласно которому завистливые люди, даря кошелек, могут отобрать изобилие или передать кому-то свои финансовые проблемы.

Часы

В народе часы издавна воспринимались как символы ограниченного времени. В некоторых культурах есть суеверие, что подаренные часы приносят быструю разлуку или тяжелое прощание. Также говорят, что часы могут "забирать" здоровье и молодость, а по самым роковым версиям, даря часы, человек словно "отдает" другому часть своего измеренного жизненного времени.

Кстати, OBOZ.UA подробно рассказывал, почему нельзя дарить часы и что на самом деле стоит за суеверием.

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