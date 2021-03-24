Данилов о локдауне: может быть закрыта вся Украина

В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают возможность введения общенационального локдауна в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью BBC News Украина. По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может собрать спецзаседание из COVID-19.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь цепью идет экономика и много других вещей", – добавил политик.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что все будет зависеть от поведения украинцев. В то же время, СНБО настаивает на том, чтобы каждая громада самостоятельно принимала решение о локдауне или введении других карантинных ограничений.

"Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", – отметил Данилов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не планируют вводить общенациональный локдаун. При этом жесткие ограничения будут вводить в тех регионах, где будет зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав 24 марта обновил распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В "желтой" зоне осталась только Херсонщина.