В Украине могут объявить целевую мобилизацию: что она предполагает и кого могут призвать

В Украине могут объявить целевую мобилизацию. В этом случае на службу могут призвать людей для ликвидации последствий военных действий, которые не участвовали в военных действиях, но хотят быть привлечены к защите Родины.

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Как сообщает Chas News, целевая мобилизация может производиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий.

Все мероприятия по целевой мобилизации и финансово-организационным вопросам решаются в соответствии с планом, который составляется по закону о мобилизации.

Для этого создается отдельный документ – план, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации.

По закону № 2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения. В мае того же года к положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен пункт о проведении целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий.

Но теперь в положение о единой государственной системе гражданской защиты включен новый пункт, определяющий дополнительные задачи в восстановительный период.

"Прежде всего к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что если потребуется, то к восстановлению страны привлекут трудоспособное население, состояние здоровья которых позволяет выполнять восстановительные работы. Все это будет происходить по добровольному согласию.

В задачи мобилизованных будет входить ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях.

Также они будут принимать меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.

Кроме этого, нужно будет определять населенные пункты и территории, нуждающиеся в проведении гуманитарного разминирования, маркировать опасные территории.

Также предполагается привлечение волонтеров и международная помощь для ликвидации военных действий. В частности, волонтерам предлагается выявлять нуждающихся в помощи.

Проведения целевой мобилизации в восстановительный период возможно после завершения боевых действий. Сроки, объем и порядок определит президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в повестке для уточнения военно-учетных данных указываются дата и время, когда военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП. За игнорирование украинцами такой повестки может наступить админответственность – штраф.

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