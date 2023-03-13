Скандал с Шевченковской премией продолжается: глава комитета награды сложил полномочия

Председатель Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров решил сложить свои полномочия. Он заявил о разногласиях с членами комитета из-за его предложения о дополнении списка номинаций премиями "За вклад в победу".

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По словам Макарова, его предложение натолкнулось на агрессивное непонимание. Об этом он заявил у себя в Facebook.

Макаров объяснил, что в качестве председателя Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко выступил с инициативой дополнить список номинаций премиями "За вклад в победу". По его словам, он исходил из того, что в этом году комитет не счел возможным присудить награду в двух номинациях, а с начала полномасштабной войны появилось огромное количество художественных произведений и культурных проектов, которые делаются на энтузиазме и приближают победу Украины.

В то же время он подчеркнул, что желание отдать уважение тем художникам, которые поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень, натолкнулось на агрессивное непонимание.

"Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить "своих" выдвиженцев или приуменьшить вес уже определенных лауреатов. Мои попытки объяснить свое видение, откомментировать реальный ход событий и даже оправдываться, чего я ужасно не люблю, не было услышано. Активная часть общества убеждена, что я выполняю чей-то заказ, отрабатываю, прогибаюсь и т.п. Для меня это новый опыт, который я не хотел бы пережить снова", – написал Макаров.

Кроме того, он добавил, что его инициатива не нашла поддержки среди членов Комитета по Национальной премии, которые считают, что она приведет к девальвации высшей государственной награды и подорвет доверие к ней. Поэтому Макаров принял решение сложить полномочия председателя комиссии.

Шевченковская премия – это государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Она была учреждена 20 мая 1961-го и с тех пор вручается ежегодно.

Напомним, 11 марта стали известны имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году. Среди них журналист есть Виталий Портников – его отметили за публицистические статьи и выступления последних лет.

Ранее сообщалось, что одним из лауреатов стал литературовед Михаил Назаренко. Как оказалось, он имеет тесные связи с Россией. В 2021 году он приобщился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессоре.

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