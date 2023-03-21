Череп или женщина? В сети вспомнили странную оптическую иллюзию

Оптические иллюзии созданы для того, чтобы действительно сбить с толку мозг. Независимо от того, сколько раз вы смотрите на изображение, оно может приобретать разные формы.

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Американский сайт Kids Environment Kids Health поделился новым рисунком, которое заставляет воображение работать активнее. Изображение на первый взгляд напоминает череп, пока не присмотришься.

Под рисунком написано: "Череп? Или женщина, смотрящая в косметическое зеркало?"

Хотя нет правильного или неправильного ответа, в некоторых случаях вы можете увидеть череп, а затем сразу же заметить женщину. Или, возможно, вы даже не видите черепа, а в зеркало смотрит женщина, а может быть, наоборот.

Отметим, подобные головоломки появились еще несколько веков назад. К примеру, в 1887-1888 годах философ и экспериментальный психолог из Бельгии Жозеф Реми Леопольд Дельбеф открыл феномен восприятия относительных размеров.

Так, два круга одинакового размера размещены рядом друг с другом, и один из кругов окружен кольцом. При этом второй кажется больше круга без кольца.

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