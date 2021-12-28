Оптическая иллюзия с 12 точками сломала мозг пользователям сети

Пользователей сети заплутала оптическая иллюзия с 12 точками на пересекающихся линиях. Странная визуальная головоломка стала вирусной, поскольку на картинке нельзя увидеть все точки одновременно (хотя некоторые утверждают, что им это удалось).

Изображение в соцсетях одним из первых опубликовал разработчик видеоигр Уилл Керслейк. Он поделился в Twitter фотографией, источником которой является научная статья из журнала Perception. С тех пор картинка периодически всплывает в интернете, приводя пользователей из разных стран мира в бешенство. Британский таблоид The Sun написал, что эта иллюзия обязательно "сломает" ваши глаза и мозг.

На картинке изображены прямые и диагональные серые линии, которые пересекаются на белом фоне. 12 черных точек "мигают" и исчезают там, где встречаются линии.

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"Ха-ха, здорово! Думаю, мне удалось увидеть две одновременно", "Хорошо, теперь я просто взбесился", "Странно, я вижу их все", – делятся своими впечатлениями пользователи американского портала Reddit.

Эксперт по зрению из Университета Квинсленда (Австралия) Дерек Арнольд пошутил, что эта головоломка может напугать людей.

"Они думают: "Это экзистенциальный кризис", – с юмором прокомментировал он вирусную картинку изданию The Verge.

Иллюзия возникает, потому что мозг додумывает картинку и "угадывает", что есть на изображении, когда взгляд фокусируется на отдельном фрагменте. В итоге он игнорирует маленькие черные точки, потому что ключевыми на картинке являются линии.

Арнольд добавил, что ученые, изучающие зрительную систему, знают: восприятие не всегда равно реальности.

Как писал OBOZREVATEL, в сети снова ломают голову над оптической иллюзией, пытаясь вычислить точное количество лошадей на картинке. Сложность состоит в том, что бело-коричневые животные стоят на фоне заснеженных гор и сливаются с ними.