Части помешал обстрел Израиля Ираном: стало известно, сколько хасидов прибыло в Умань

В Умань (Черкасская область) на празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года – прибыло уже более 30 тысяч паломников-хасидов. Это статистика на утро 2 октября 2024 года; ожидается, что количество будет расти.

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Цифры стали известны OBOZ.UA. Отметим, что ранее МИД Израиля, ссылаясь на Совет национальной безопасности страны, рекомендовал израильским гражданам воздержаться от поездок в Украину. Однако верующих это не остановило.

По нашим данным, более 14 тысяч паломников не смогли добраться до Умани. Часть из них – из-за массированного обстрела Израиля, совершенного Ираном со своей территории вечером 1 октября. Тогда по всей стране была объявлена тревога, израильское воздушное пространство закрыли, а часть авиарейсов – отменили либо перенесли.

Хасиды едут в Черкасскую область на могилу своего духовного наставника Цадика Нахмана. В 2024 году Рош ха-Шана выпадает на 2-4 октября.

В Государственной миграционной службе во второй половине сентября прогнозировали прибытие в Умань более 50 тысяч паломников. Некоторые приезжали уже с первых дней осени.

Чтобы помочь украинским полицейским, в Черкасскую область отправились 16 правоохранители из Израиля. Они уже несут службу в местах проживания и паломничества хасидов.

Как только верующие прибывают в Умань, с ними проводят разъяснительную работу относительно необходимости реагировать на воздушные тревоги.

Утром 2 октября тысячи людей уже собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году на Рош га-Шана (праздник длился с 15 по 17 сентября) прибыло более 35 тысяч паломников-иностранцев.

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