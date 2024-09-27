Прибыла полиция Израиля, перекрыты дороги: как Умань готовится к празднованию Рош га-Шана. Фото

Первые 16 представителей полиции Израиля уже прибыли в украинскую Умань, куда по случаю празднования еврейского Нового года Рош га-Шана массово прибывают паломники-хасиды. Израильские правоохранители будут помогать украинским коллегам обеспечить безопасность в городе на время праздника.

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Как сообщают журналисты OBOZ.UA, поток паломников в Умань не становится меньше. Город активно готовится к празднику, а стражи порядка Украины и Израиля перекрывают дороги.

Как предупредил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, МИД Израиля, ссылаясь на Совет национальной безопасности страны, рекомендовал израильским гражданам воздержаться от поездок в Украину.

"В последнее время было немало случаев, когда израильтяне, имеющие также украинское гражданство, не могли покинуть Украину из-за запрета на выезд мужчин призывного возраста. Всем израильтянам, но особенно – владельцам гражданства Украины, рекомендуем воздержаться от поездок в Украину в военное время", – отметил Бродский.

Но создается впечатление, что граждане Израиля не прислушались к призывам МИДа своей страны. Паломников-хасидов в Умани становится больше с каждым днем, передают журналисты OBOZ.UA.

Израильские полицейские начали нести службу в местах проживания и паломничества хасидов.

В полиции Израиля считают, что ситуация в Умани спокойная, так что 16 израильских полицейских должно хватить (без учета украинских правоохранителей) для обеспечения общественного порядка.

По последним данным, в Умани уже около пяти тысяч паломников.

Как только хасиды прибывают в Умань, с ними проводят разъяснительную работу относительно необходимости реагировать на воздушные тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Рош га-Шан, который в 2024 году выпадает на 2-4 октября, в Умань начали прибывать хасиды по случаю празднования еврейского Нового года еще в сентябре. Ожидается, что в этом году празднование станет самым многолюдным – прогнозируют приезд более 50 тыс. паломников.

Кстати, в прошлом году Рош га-Шана длилась с 15 по 17 сентября. В полиции заявили, что праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений. В Умань, несмотря на угрозу российских ударов, тогда прибыло более 35 тыс. паломников-иностранцев.

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