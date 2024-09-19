В Умань начали прибывать хасиды на празднование Рош ха-Шана: количество паломников может достичь 50 тысяч

В Умань Черкасской области уже прибывают хасиды по случаю празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана, который в 2024 году выпадает на 2-4 октября. Ожидается, что предстоящее празднование станет самым многолюдным – прогнозируют приезд более 50 тыс. паломников, поэтому правоохранители переходят на усиленный режим работы.

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Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы. В ведомстве информировали, что хасиды начали прибывать в Умань начиная с первых дней осени.

По предварительной информации в Умань уже прибыло около полутысячи хасидов, а массовый приезд планируется со следующей недели.

Поэтому миграционная служба вместе с правоохранителями переходят на усиленный режим работы, заявили в ГТСУ.

Да, сейчас планируется самое многолюдное празднование Рош га-Шана. В Умани ожидают приезда более 50 тысяч паломников.

Накануне с рабочим визитом Умань посетил начальник Центрально-южного межрегионального управления ГТСУ Андрей Кочерга.

Совместно с работниками Уманского отдела ЦПМУ ГМС посетили квартал, где проживают хасиды, могилу основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана и при участии представителей Уманского райуправления полиции и Управления стратегических расследований в Черкасской области Департамента Нацполиции.

Главными темами совещания стали безопасность иностранцев и контроль соблюдения ими законов Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Рош ха-Шана длилась с 15 по 17 сентября. В полиции заявили, что праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений. В Умань, несмотря на угрозу российских ударов, тогда прибыло более 35 тыс. паломников-иностранцев.

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