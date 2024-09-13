Посол Корнийчук напомнил паломникам о высоком риске российских атак на Умань

Еврейским паломникам, которые намерены в этом году посетить Умань во время Рош га-шана, следует принять во внимание оговорки МИД Украины о том, что ситуация с безопасностью представляет серьезную угрозу.

Видео дня

Об этом заявил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук.

"Я хочу повторить и подчеркнуть для тех, кто планирует поехать в Умань в этом году – высокий риск возможных российских нападений на гражданскую инфраструктуру и места поклонения, как это случалось много раз раньше", – сказал он.

При этом посол добавил: "Пожалуйста, прислушайтесь к рекомендациям Министерства иностранных дел Украины и не станьте очередной невинной жертвой жестокого российского режима, который не сомневается и целится в невиновных гражданских лиц".

Как сообщалось, в прошлом году, несмотря на военное положение из-за российской агрессии, в начале сентября могилу Цадика Нахмана в Умани посетили около 23 тысяч паломников-хасидов.