Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на вторник. Карта

В Украине в ряде регионов во вторник, 11 июля, ожидаются дожди и грозы. Это Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области на западе, а также Полтавская, Харьковская Луганская, Донецкая области в восточной части страны.

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На остальной территории ожидается сухая погода. Соответствующий прогноз опубликовал Укргидрометцентр на своем сайте.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 5-10 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на Волыни, Тернопольщине, Буковине, Николаевщине и Херсонщине.

Температура воздуха будет достигать максимум +28 градусов на юге Украины. Наиболее свежо будет на крайнем востоке, в Сумской, Луганской, Донецкой областях (до +22 днем).

В остальных регионах в светлое время суток воздух прогреется не выше +23...+25 градусов.

В Киеве и Киевской области 11 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в столичном регионе максимально прогреется до +25 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

– О погоде по Украине на начало следующей недели (до 12 июля) можно почитать по ссылке.

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