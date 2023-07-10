Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 июля

В Киеве и Киевской области во вторник, 11 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в столичном регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 11 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики .

В Укргидрометцентре добавили, что до 15 июля включительно будет преобладать без осадков, лишь 14 июля кратковременный дождь. Температура будет тенденция к росту и в день будет в пределах 23-27°С, в ночные часы столбики термометров будут показывать свежие 14-18°С.

Согласно информации портала Sinoptik, 11 июля облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. Без осадков.

Напомним, в столице в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая бурлила в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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