Дожди отступят, но не везде: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В Украине к среде, 12 июля, дожди прекратятся почти по всей территории страны. До этого, в понедельник и вторник, осадки осадки ожидаются сначала в центре, а потом на востоке, юго-востоке и западе.

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Соответствующий прогноз сделал Укргидрометцентр. Погодные данные опубликованы на сайте госучреждения.

В понедельник, 10 июля, дожди ожидаются везде, кроме крайнего запада и востока, а также южных областей. День будет относительно нежарким, только на юге ожидается до +28...+29 градусов. В других регионах воздух прогреется максимум до +25 (за исключением Закарпатья, где будет +29).

Во вторник, 11 июля, дожди поменяются. Они пройдут в некоторых западных областях, на востоке, а также на Херсонщине и в Крыму. Местами возможны грозы. Температура воздуха на юге немного упадет, и в среднем по Украине будет до +25 градусов днем. Исключения – Одесская и Закарпатская области со своими +27...+28 градусами.

В среду, 12 июля, небольшие осадки местами вероятны только в Волынской, Львовской, Закарпатской областях. Остальная Украина – сухо. На западе также заметно вырастет температура – до +28...29 градусов, а на Закарпатье даже до +31. На юге тоже будет жарко, до +29. В крайних восточных областях прохладнее, +23. В других регионах в среднем +25 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее эксперт по грозовой безопасности Национальной метеорологической службы США (NWS) Аарон Тредуэю дал советы, как обезопасить себя и как действовать во время гроз.

– Ученые не исключают, что июль 2023-го на нашей планете может стать самым жарким за 120 000 лет.

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