Часть Украины накроет циклон: синоптик рассказала, где будут дожди и грозы

В воскресенье, 1 августа, часть Украины заденет циклон с атмосферными фронтами под названием Guido. Сейчас под его влиянием находятся Польша, Словакия и частично Венгрия.

Из-за этого завтра погода в Украине будет дождливой и с грозами в западных и местами северных областях. Об этом на своей странице в Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Об осадки в этих регионах предупредили и в Укргидрометцентре. Так, дожди 1 августа пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

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На остальной территории страны будет сухо и жарко. Температура воздуха будет достигать 29-32 градусов по Цельсию со знаком плюс, теплее всего будет в восточных областях – до +34. На западе же воздух прогреется до 26-30 градусов.

В столице максимальная температура воздуха будет +30 градусов, ожидаются грозы и кратковременные дожди, наиболее вероятно ливень пройдет вечером.

Напомним, Диденко рассказывала о том, что в первый день августа Украина будет находиться между атмосферными фронтами, которые будут заливать дождями Европу. При этом на погоду в большинстве регионов страны это не повлияет, там будет жарко и облачно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталья Диденко сообщила, что в Украине становится все больше метеозависимых людей и дала им ряд советов. В то же время синоптик пообещала, что жара вскоре отступит и сказала, когда ждать похолодание.