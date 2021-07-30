Рекордной жары уже не будет: синоптик назвала дату похолодания в Украине

В этом году периоды с сильной жарой днем и очень высокой температурой ночью уже прошли. Очередное снижение температуры ожидается 3-4 августа.

Об этом рассказала в интервью "Фактам" народный синоптик Наталья Диденко. Пока температура воздуха будет колебаться в пределах 28-33 градусов.

Она добавила, что в конце июля и в течение августа, как бы не было жарко днем, но ночью все же воздух будет свежее.

По словам Диденко, метеорологические прогнозы на весь следующий месяц очень условные, стоит доверять прогнозу на сутки-трое и тенденции на 5-7 дней.

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"Все, что будет происходить дальше, – это 50 на 50", – отметила она.

Также синоптик сказала, что этим летом наблюдались температурные рекорды как в Киеве, так и в других населенных пунктах.

"В общем, каждый год в определенный день обновляется какой-то рекорд. Было несколько температурных превышений на градус или несколько. Однако такое происходит всегда. Поэтому говорить о чем-то, что выходит за рамки климатических наблюдений, не стоит", – подчеркнула Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Укргидрометцентра, погода в августе будет жаркой. Воздух прогреется до +35 градусов, однако дожди будут лить по всей территории страны.