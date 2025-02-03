'Были сигналы': Жумадилов рассказал, сколько товаров из запланированных поставок в прошлом году не поступило в АОЗ

В 2024 году в Агентство оборонных закупок (АОЗ) не приехало 47% товаров от запланированного объема. Госпредприятие осуществляет централизованные закупки вооружения и военной техники для нужд Сил обороны Украины.

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Такую цифру назвал гендиректор Государственного оператора тыла (ГОТ) и временно исполняющий обязанности директора АОЗ Арсен Жумадилов. Он дал интервью Крымскому общественному медиа CEMAAT.

"Действительно, были сигналы о том, что у нас Агентство оборонных закупок просто не везет товар в достаточном объеме. То есть показатель любой закупочной организации или организации по обеспечению – это то, как ты используешь средства и как на эти средства у тебя приезжает товар", – отметил врио руководителя.

Также он отметил: "по результатам в прошлом году в Агентство оборонных закупок не приехало от запланированного 47% товаров. То есть почти половина боеприпасов, "мавиков", БПЛА и т. д. Не приехало согласно плану".

По словам Жумадилова, это означает, что был план, согласно которому военные планируют свои операции, формируют запасы других резервов, чтобы реализовать тот или иной военный замысел.

"Почему так произошло? По моему убеждению, так произошло потому, что люди, работающие, в частности, в Агентстве оборонных закупок, стали частью нефункционирующей системы", – добавил он.

Напомним, что в конце января министр обороны Рустем Умеров заявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова из-за проблем в оборонных закупках, а также о расторжении контракта с директором АОЗ Мариной Безруковой, а также анонсировал перезапуск Наблюдательного совета.

31 января Безрукову уволили с должности, обязанности директора АОЗ стал временно исполнять крымскотатарский общественный и политический деятель Арсен Жумадилов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровый скандал в Министерстве обороны, связанный с руководством АОЗ. Он заявил, что Умеров "вправе принимать любые решения ради бесперебойной поставки вооружений".

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг АОЗ. Там подчеркнули, что, несмотря на выделенные Минфином 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта.

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