В Минобороны настаивают, что уволили Безрукову с должности директора Агентства оборонных закупок: что происходит

Директор Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины Марина Безрукова 31 января уволена с должности. Временно исполняющим ее обязанности назначен крымскотатарский общественный и политический деятель Арсен Жумадилов.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В министерстве заявили, что такое решение связано с "необходимостью гарантировать устойчивое и непрерывное обеспечение фронта вооружением и боеприпасами".

Среди ключевых причин смены руководителя Агентства оборонных закупок – невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба ВСУ по некачественному планированию оборонных закупок и несвоевременной коммуникации, необоснованный перенос графиков поставки, говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что "абсолютно неприемлемы многочисленные утечки закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов".

Министерство также заявило, что Агентство не смогло обеспечить надлежащее юридическое оформление правоотношений со всеми членами Наблюдательного совета, что привело к задержке в его работе.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что 20 января получили письмо председателя Наблюдательного совета с уведомлением о заседании того же дня, на котором планировалось продлить контракт с директором Агентства. В тот же вечер в Facebook появилось сообщение Агентства о принятии этого решения, хотя Минобороны еще не предоставило свое согласие.

А 21 января Минобороны получило другое письмо председателя Наблюдательного совета, "в котором министерству отводилось всего несколько часов на ответ". В тот же день Минобороны официально рекомендовало не продлевать контракт с директором, "аргументировано обосновав свое решение".

Однако глава Наблюдательного совета "не довел эту информацию до всех членов совета". Вечером того же дня Агентство снова заявило в Facebook об "единоголосном" продлении контракта, рассказали в Минобороны.

Действия Наблюдательного совета не соответствовали принципам прозрачности и последовательности и содержали ряд процедурных нарушений, говорится в заявлении.

В частности, решения Наблюдательного совета объявлялись в соцсетях без официального информирования Минобороны, дополнительное соглашение о продлении контракта было заключено без согласования с министерством, которое до сих пор не получило его текст, а ни один протокол заседаний Наблюдательного совета не был официально передан в министерство, заявили в Минобороны.

23 января председатель Наблюдательного совета Юрий Джигир подписал дополнительное соглашение без согласования с Минобороны, чем он вышел за пределы своих полномочий, определенных законом и Уставом предприятия.

"Учитывая неудовлетворительные результаты деятельности Агентства под руководством Марины Безруковой, а также отсутствие сотрудничества и надлежащей коммуникации со стороны председателя Наблюдательного совета (представителя государства), Министерство обороны Украины приняло решение об отзыве представителей государства в Наблюдательном совете", – заявили в Минобороны.

Сейчас в составе Наблюдательного совета осталось всего два члена из пяти, из-за чего он стал неправомочным. Поэтому Минобороны имеет право принимать решения по управлению Агентством, в частности, по назначению, увольнению и отстранению директора, а также назначению временно исполняющего обязанности директора, говорится в заявлении.

"В условиях войны эффективные оборонные закупки – ключевой приоритет государства. В настоящее время Минобороны и руководство Агентства оборонных закупок сосредоточены на контрактировании и бесперебойном снабжении вооружений и боеприпасов на фронт. Контрактование продолжается ежедневно в штатном режиме", – заявили в Минобороны.

В ближайшее время в ведомстве обещают назначить постоянного руководителя Аэгнции оборонных закупок. Оба закупочных агентства Минобороны продолжают работу.

Министерство обороны также обратилось в правоохранительные органы для расследования и правовой оценки действий бывшего руководства Агентства, говорится в сообщении.

Напомним, Минюст аннулировал изменения по руководству "Агентства оборонных закупок", которые были внесены 29 января частным нотариусом. Безрукова осталась руководительницей, но будет отстранена от работы на время проверки.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января министр обороны Рустем Умеров заявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова из-за проблем в оборонных закупках и о расторжении контракта с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

25 января Агентство заявило, что продолжает работу под руководством Безруковой, и назвало действия Умерова давлением на Наблюдательный совет и попыткой перевести закупки в "ручной режим".

Жумадилов согласился возглавить АОЗ, однако сохранил должность руководителя госпредприятия "Государственный оператор тыла".

Сама Безрукова заявила, что остается законным директором Агентства на основании решения Наблюдательного совета и призвала вмешаться в ситуацию президента. Она рассказала, что шокирована заявлением Умерова, и это выглядит как попытка свести на нет все реформы, обещанные обществу. По ее словам, еще неделю назад во время разговора с министром претензий к ней не было.

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